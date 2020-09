0 Facebook Bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip: diretta bollente Spettacolo 22 Settembre 2020 10:20 Di redazione 2'

Doveva essere una sfida ma forse è stato qualcosa di più. Questo è quello che ha pensato la stragrande maggioranza del pubblico durante la terza puntata del Grande Fratello Vip quando Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati andare a un lungo bacio in piscina.

Elisabetta e Pierpaolo si baciano al GF Vip

Che lui avesse un debole per l’ex moglie di Flavio Briatore era ormai cosa certa e tra i due si era già notato un certo feeling. Inevitabile che il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ci mettessero lo zampino. Presto detto una delle sfide settimanali è stata i baci in apnea. Pierpaolo Pretelli si è subito candidato come partner della Gregoraci ed è bastato poco perché tra i due si intravedesse una certa complicità.

Nonostante la sintonia, la prova sott’acqua non è bastata a far vincere la coppia, ma Signorini non si è perso d’animo e rivolgendosi ad Elisabetta e a Pierpaolo ha detto: “Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”. I due gieffini non si sono tirati indietro e si sono scambiati un lungo bacio fuori dall’acqua. La Gregoraci ha anche provato a coprire i loro volti con le mani, ma a detta del pubblico, l’intesa tra i due era davvero tangibile. Che sia l’inizio per far scoccare la scintilla? Staremo a vedere.

Le foto del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli