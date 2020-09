0 Facebook Agguato nella notte a Sant’Antimo, 21enne ferito da 6 colpi di pistola: è grave News 21 Settembre 2020 11:10 Di redazione 1'

Si torna a sparare nel Napoletano. Nella serata di domenica, poco dopo le 23, un giovane incensurato di 21 anni è stato raggiunto da 6 colpi d’arma da fuoco alle gambe a Sant’Antimo in corso Europa. Il ragazzo era in compagnia di un amico.

21enne colpito in un agguato a Sant’Antimo

Il giovane è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore, è attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. La zona dove ci sono alcune telecamere di videosorveglianza. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale Caserma, che utilizzeranno le immagini delle telecamere presenti in strada per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

L’amico del 21enne sarà ascoltato dai militari. Da comprender la matrice dell’agguato, al momento non risulta alcun legame dei ragazzi o delle loro famiglie con la criminalità organizzata.