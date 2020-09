0 Facebook Omicidio Daniela ed Eleonora, l’assassino aveva la mappa delle telecamere: “Trovato foglietto sporco di sangue” Cronaca 26 Settembre 2020 13:25 Di redazione 2'

Continuano le indagini per risalire all’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta uccisi nel loro appartamento a Lecce. A colpirli ripetutamente con un coltello sarebbe stato un uomo che poi è scappato via. Potrebbe chiamarsi Andrea poiché la ragazza, secondo alcune testimonianze, avrebbe urlato ripetutamente questo nome.

L’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’assassino conosceva la posizione delle telecamere di videosorveglianza del palazzo perché è riuscito a eluderle. Aveva un percorso tracciato ben preciso, gli inquirenti, infatti, hanno trovato pezzi di un foglietto sporco di sangue sul luogo del delitto e hanno così ricostruito la mappa disegnata dall’assassino. Aveva poi messo in conto che sarebbe comparso in qualche fotogramma, motivo per cui si era ben coperto probabilmente con una tuta da sub.

I funerali di Daniele De Santis

Secondo gli inquirenti l’arma usata per uccidere i due fidanzati potrebbe essere stato proprio un coltello da subacqueo. Resta ancora da chiarire il movente dell’omicidio. Intanto sono iniziati nella cattedrale di Lecce i funerali di Daniele De Santis. La cerimonia funebre di Eleonora, invece, saranno celebrati nel pomeriggio a Secli’ suo paese natale. La bara del 33enne ha fatto il suo ingresso tra due ali di giovani componenti aspiranti direttori di gara della Sezione leccese di cui faceva parte Daniele . Indossano una maglietta bianca con impressa l’immagine di Daniele impegnato su un campo e la scritta: ” Qua c’e’ tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi, riposa se puoi “.