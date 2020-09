0 Facebook Daniele De Santis ucciso con la fidanzata, conoscevano l’assassino: “Andrea fermati” Cronaca 23 Settembre 2020 13:14 Di redazione 2'

Continuano le indagini per risalire all’uomo che nella notte di lunedì ha ucciso a coltellate Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta nel loro appartamento a Lecce. La coppia è morta per le ferite provocate da un’arma fendente, a lanciare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito i rumori e poi trovato il corpo di lui in una pozza di sangue sulle scale del condominio.

Le ultime parole di Eleonora Manta

Giovane arbitro di serie C di 33 anni lui e trentenne lei, pare che conoscessero l’uomo che gli ha aggrediti e poi uccisi. E’ questa l’ipotesi seguita dagli inquirenti dopo aver raccolto le testimonianze dei vicini. Alcuni avrebbero riferito che la ragazza poco prima di morire abbia urlato: “Andrea, Fermati!”. L’uomo, come mostrano i filmati delle telecamere di videosorveglianza, è poi scappato con il volto coperto e il coltello ancora in mano.

Gli investigatori, dunque, sono a lavoro per risalire all’assassino. Si tratterebbe di un uomo italiano di nome Andrea. Le indagini si concentreranno anche sull’analisi degli smartphone delle due vittime per trovare qualche collegamento che possa aiutare loro a risalire all’identità dell’omicida.