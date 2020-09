0 Facebook Giuliana De Sio racconta il suo dramma a Verissimo: “E’ morto quando ero in tournée” News 26 Settembre 2020 17:57 Di redazione 2'

Giuliana De Sio è stata ospite questo sabato pomeriggio nel programma Verissimo. L’attrice ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus, dalla comparsa dei sintomi fino al momento più brutto del ricovero.

Cosa ha avuto Giuliana De Sio

E’ stata una dura battaglia che Giuliana De Sio è riuscita a vincere: “Mi sono ammalata a febbraio mentre ero in tournée – spiega -. Fisicamente sto bene, psicologicamente sono fragilina. Ero in teatro con Le Signorine. Pensavo di avere l’influenza, ma avevo tutte le mattine la febbre a 38-39. Ero stata a Cremona. Sono tornata a Roma e il medico di base ha chiamato lo Spallanzani. Sono venuti con l’ambulanza due omaccioni vestiti di bianco. Mi sono sentita in arresto. Io protestavo perché ero stupida, non capivo perché dovevo essere ricoverata per un’influenza. Sono stata ricoverata 16 giorni, dal secondo giorno respiravo male. Ho avuto tutti i giorni la maschera, ero in subintensiva. La stessa cura per i malati di Aids. Mi hanno fatto una tac e avevo una polmonite interstiziale. Io soffro di claustrofobia, ero chiusa a chiave in una stanza con la maschera. Cercavo di mantenere l’equilibrio, mi sembrava di impazzire. Io pensavo che sarei morta. Sono uscita il 16 marzo. Il mio lockdown è stata la libertà, è stato gioioso. Facevo tutto con un senso di libertà“, queste le parole dell’attrice.

Il lutto di Giuliana De Sio

Giuliana De Sio ha poi parlato della perdita del padre, un altro grande dramma avvenuto quest’anno: “A gennaio, poco prima del covid, è morto mio padre. Ero in tournée e sono dovuta andare in scena. Lo stesso era accduto l’anno prima con la morte di mia madre. Sono grande ed ero preparata alla loro morte, ma ti senti orfana lo stesso. Sono sopravvissuta a due malattie mortali. La mia carica vitale adesso si è spenta un po’, ma la prossima intervista sarà allegra”.