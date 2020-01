0 Facebook Lutto per Giuliana De Sio, è scomparso il padre: tanti messaggi per l’attrice Spettacolo 21 Gennaio 2020 13:58 Di redazione 1'

Una triste perdita per Giuliana De Sio. E’ venuto a mancare il padre dell’attrice, Don Alfonso, com’era conosciuto a Cava de’ Tirreni, suo comune d’origine. L’uomo è scomparso all’età di 91 anni a causa di un arresto cardiaco.

A nulla è servito l’intervento dei soccorsi, per Don Alfonso non c’era più nulla da fare. Se n’è andato in casa in compagnia della sua terza moglie. Le figlie, Giuliana, attrice e Teresa, cantautrice, sono state avvertite immediatamente. Don Alfonso era un avvocato dell’INPS, appassionato di lingue, ne conosceva tantissime dal tedesco all’arabo. Gli piaceva anche scrivere, aveva pubblicato diversi romanzi come Il viaggiatore felice (2016), L’onesto imbroglio (2017) e Il male di scrivere. Storia di Marco e del suo gallo (2018).

I funerali si terranno nel pomeriggio di mercoledì nella chiesa Nuova di San Vito Martire. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini di Cava de’ Tirreni che nutrivano una grande stima nei confronti di Don Alfonso De Sio. Numerosi anche i messaggi per Giuliana e Teresa, due artiste molto amate dal pubblico.