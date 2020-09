0 Facebook Napoli, caso di Covid-19 al Liceo Fonseca: chiusa la scuola del centro storico Cronaca 26 Settembre 2020 17:41 Di redazione 1'

Primo caso di scuola chiusa a Napoli per uno studente colpito dal Covid-19. E’ il Liceo Fonseca del centro storico di Napoli nel quale un alunno e’ risultato positivo al Coronavirus.

Liceo Fonseca di Napoli chiuso per Covid-19

Con una nota, studenti e famiglie sono stati informati che la sede centrale dell’istituto, in via Benedetto Croce, restera’ chiusa lunedi’ 28 settembre per un intervento straordinario di sanificazione.

A quanto si apprende, lo studente, che frequenta lo scientifico, sarebbe andato a scuola gia’ con sintomi riconducibili al Covid-19. Sono stati i compagni di classe a segnalare ai docenti lo stato di salute incerto dell’alunno.