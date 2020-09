0 Facebook Coronavirus in Campania, è ancora boom di contagi: 253 nuovi casi News 25 Settembre 2020 16:47 Di redazione 1'

In 24 ore 253 positivi su 7.579 tamponi, due decessi: sono questi i dati del bollettino di oggi dell’Unita’ di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania.

Il totale dei positivi e’ di 11.355 unita’; quello dei tamponi e’ di 566.837. I guariti del giorno sono 150.

Intanto De Luca, nella sua consuetudinaria diretta del venerdì, ha avvertito i cittadini, annunciando che qualora i contagi non calino, è pronto a chiudere tutto.