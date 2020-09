0 Facebook Coronavirus, morto Ali noto commerciante del centro storico di Napoli Cronaca 25 Settembre 2020 16:59 Di redazione 2'

Napoli piange un’altra vittima di Covid. Questa mattina si è spento all’ospedale Cotugno, Oraney Ali, noto commerciante del centro storico di Napoli, proprietario di “Handala Ali Bazar Multietnico”, a ridosso dell’Università Orientale. Qualche giorno fa la notizia del suo ricovero aveva scosso tutta la comunità.

Coronavirus, morto noto commerciante del centro storico di Napoli

In seguito a un malore, era stato trasportato al Cotugno, doveva aveva scoperto di essere positivo al Covid-19. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva ha lottato per sette giorni contro questo tremendo virus.

Ali, aveva 61 anni, era una figura perno del centro storico di Napoli. Amato e apprezzato da tutti, sempre solare e sorridente. Da più di trent’anni, il suo negozio di artigianato palestinese nel cuore della città, rappresentava una meta per studenti e turisti, che incuriositi dai suoi prodotti, entravano nel locale per poi uscirne carichi di racconti e di storie sulla Palestina.

Tutta la comunità del centro in lutto per Alì

La notizia della sua scomparsa sta facendo rapidamente il giro dei social. In tanti hanno voluto ricordarlo, con dediche sulla pagina Facebook del suo negozio. “Il tuo sorriso sarà sempre con noi. Ricordiamo sempre la tua grande forza e l’amore per la tua “Palestina”. Ciao compagno Ali”; “Questo dannato virus ha portato via anche Ali Oraney uno dei primi amici palestinesi di Napoli, compagno di tante iniziative, incontri e attività. Una figura nota a tutti nel centro storico, proprietario del Bazar Handala, a due passi dall’Università Orientale. Che la terra ti sia lieve caro Ali”.

Ali era un membro molto attivo nel sociale, sempre presente a qualsiasi presidio a favore del popolo palestinese. I suoi compagni della comunità “Coordinamento Napoli Palestina”, hanno salutato il caro Ali con un post: “Verrà il tempo del ricordo, verrà il tempo della lotta. Ora è solo il tempo del dolore. Ciao Ali”

L’appello della famiglia

A rendere ancora più triste la situazione è la lontananza di parte della famiglia di Ali. Secondo quanto appreso da VocediNapoli, il fratello dell’uomo e il nipote, stanno cercando un aiuto economico per poter arrivare a Napoli e dare un ultimo saluto al loro caro.