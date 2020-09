0 Facebook Allarme Coronavirus, De Luca pronto a nuove chiusure: “Se non calano i contagi questa è la strada” Cronaca 25 Settembre 2020 15:52 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca promette ulteriori restrizioni qualora i contagi da Coronavirus non calino. Il presidente, nella sua prima diretta da rieletto, mette in guardia i cittadini, invitandoli a una maggiore responsabilità.

Vincenzo De Luca pronto a nuove chiusure in Campania

“Siamo in una fase delicata e la mascherina deve essere sempre indossata quando si è fuori. Se così non sarà, e tra 3 o 4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere si aggrava, noi chiuderemo tutto“.

Per il governatore la situazione è chiara, bisogna comprendere che non si è usciti dall’emergenza: “l’alternativa è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, io credo che non ci siano dubbi sulla scelta da fare”. “Non è una cosa che fa piacere dire ma abbiamo il dovere di dirla. Vi invito calorosamente, vi prego di raccogliere questa raccomandazione, facciamo questo piccolo sacrificio se vogliamo tenere aperte quante più attività economiche possibili, altrimenti non sarà consentito”.

“Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie. Solo con comportamenti responsabili non avremo ripercussioni sulle attività economiche” continua. Poi il governatore si è soffermato sull’ordinanza firmata da lui ieri che impone l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto per tutto il giorno: “ci sarà un periodo di 24 ore di tolleranza. Le polizie municipali e le forze dell’ordine avranno un minimo di tolleranza avvertendo chi non porta la mascherina. Passate le 24-48 ore devono partire con le contravvenzioni da 1000 euro” conclude.

