0 Facebook ‘Casa del piacere’ scoperte ad Avellino, il blitz dei carabinieri Cronaca 25 Settembre 2020 16:27 Di redazione 1'

I carabinieri di Avellino hanno individuato dopo un’accurata indagine una casa di appuntamenti sita nel capoluogo irpino. I militari, seguendo le tracce lasciate da annunci online e non per incontri ‘bollenti’, hanno trovato la ‘Casa del piacere’.

All’interno c’erano tre donne di nazionalità cinese di circa 50 anni. Le donne, che indicavano negli annunci costi e servizi per i clienti, sono state denunciate. I militari, dopo aver osservato il continuo via vai da e per l’abitazione, sono intervenuti.

L’operazione, come riportato da Il Mattino, ha previsto una perquisizione grazie alla quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, oggetti erotici e contraccettivi nonché la somma di 250 euro.