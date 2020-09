0 Facebook Gomorra 5 sarà l’ultima stagione, gli annunci di Marco D’Amore e Salvatore Esposito Spettacolo 22 Settembre 2020 16:53 Di redazione 2'

E’ un inizio un po’ malinconico quello delle riprese di Gomorra 5. Il ciak d’inizio c’è stato qualche giorno fa e le riprese dovrebbero durare fino all’aprile 2021. Com’è stato ampiamente anticipato, ci sarà il grande ritorno di Marco D’Amore che al fianco di Salvatore Esposito combatterà una nuova guerra, a quanto pare l’ultima per entrambi.

Gomorra 5 sarà l’ultima stagione, l’annuncio

Non era stato ancora ufficializzato che la quinta stagione di Gomorra sarebbe stata l’ultima, ma a renderlo noto ci hanno pensato i due attori protagonisti attraverso i loro seguitissimi social. Entrambi hanno condiviso le stesse parole taggandosi a vicenda: “Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro, bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla fine !!! Nelle stories la news completa !!!”.

Le riprese saranno principalmente tra Napoli e Riga, nessuna anticipazione su cosa accadrà ai due protagonisti, ma siamo sicuri che per questo gran finale ce ne saranno delle belle. Salatore Esposito ha spiegato che per i protagonisti sapere che la quinta stagione di Gomorra sarebbe stata l’ultima: “E’ stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità“. Lui e il collega ed amico Marco D’Amore hanno anche condiviso un simpatico video in cui domandano al pubblico cosa faranno dopo Gomorra 5.