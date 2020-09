0 Facebook Non può prendere l’aereo: bimbo di 10 anni a piedi da Palermo a Londra per rivedere la nonna Oltre 2.600 km a piedi, l'amore per la nonna ha superato ogni confine. La storia che ha commosso il mondo News 22 Settembre 2020 16:40 Di Marta Ricciardi 2'

Una storia che ha commosso il web quella di Romeo, un bambino di 10 anni che da Palermo ha deciso di percorrere ben 2.600 chilometri a piedi, per raggiungere la nonna malata nella sua città natale, Londra.

Nell’impossibilità di prendere un aereo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, il piccolo Romeo Cox, con la complicità del padre, ha quindi trovato una soluzione alternativa.

I due sono partiti dal capoluogo siciliano il 18 giugno arrivando a Londra circa tre mesi dopo, il 20 settembre. Decorse le due settimane di isolamento prescritte dal governo britannico per chi arriva nel paese, potranno poi rivedere la nonna paterna, che non è in ottima salute fisica.

Nato e cresciuto per i primi anni di vita a Londra, Romeo Cox da alcuni anni si era trasferito con la famiglia a Palermo. Il padre Philip, noto documentarista, non poteva non raccontare sui social l’immensa impresa del figlio invitando anche i sostenitori dell’impresa a partecipare ad una raccolta fondi a sostegno di due associazioni palermitane.

Sulla sua pagina Facebook di Cox si notano numerose foto e video della loro incredibile avventura, arricchite da canzoni e note di viaggio.

Arrivato a Trafalgar Square, la piazza centrale di Londra, il ragazzino è stato accolto dagli applausi di chi ha seguito la sua piccola impresa sui social e con lui si è commosso e ha gioito.

Adesso non resta che aspettare l’incontro tanto desiderato tra il nipotino e l’amatissima nonna.