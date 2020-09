0 Facebook Coronavirus in Campania, il bollettino dell’Unità di Crisi: 156 nuovi casi Cronaca 22 Settembre 2020 16:59 Di redazione 1'

L’Unità di Crisi della Regione ha reso noto il bollettino sulla situazione contagi da Coronavirus in Campania. Dato in calo rispetto a quello di lunedì con 156 nuovi contagi in 24 ore.

La comunicazione dell’Unità di Crisi

🔴COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 156

Tamponi del giorno: 4.310

Totale positivi: 10.659

Totale tamponi: 548.330

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 457

Guariti del giorno: 98

Totale guariti: 5.247