Gomorra 5 si farà e presto inizieranno le riprese. E’ questa la notizia che lancia Marco D’Amore dal Festival di Venezia. In un’intervista al Mattino ha detto che la produzione è pronta a ripartire.

“Sono contento di ripartire dopo la sosta forzata della quarantena, e molto motivato per me e per i miei compagni di lavoro. Noi facciamo gli stagionali, questi mesi sono essenziali per le riprese”, queste le parole di Marco D’Amore.

Quando inizieranno le riprese di Gomorra 5

Chiunque abbia visto l’Immortale sa bene che Ciro tornerà nella quinta stagione di Gomorra e che probabilmente sarà al fianco di Genny Savastano in una nuova sanguinosa battaglia. Le riprese di Gomorra 5 riprenderanno ad ottobre e dovrebbero durare fino al prossimo maggio, dunque la serie dovrebbe andare in onda prima della fine del 2020, come riferito da D’Amore sarebbe questo l’auspicio: “Saremo impegnati da fine ottobre a maggio, soprattutto nell’hinterland napoletano e nell’area nord, tra Scampia e Secondigliano, il palcoscenico naturale di Gomorra. Ma ci sarà anche una puntata all’estero. L’idea è di uscire prima della fine dell’anno prossimo”.

Gomorra 5 sarà l’ultima stagione?

D’Amore non si è sbottonato su alcuna anticipazione, così com’è stato vago sull’ipotesi che la quinta possa essere l’ultima stagione di Gomorra: “Il desiderio di chiudere un percorso c’è, anche se le sorprese possono sempre accadere. La serie è capace di intercettare i cambiamenti al suo interno. Staremo a vedere. Diciamo che sarebbe bello chiudere questo annus horribilis con un meraviglioso finale di Gomorra”.