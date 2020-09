0 Facebook Daniele Mondello dedica un lungo messaggio a Viviana e Gioele: “La notte è davvero difficile” Cronaca 22 Settembre 2020 17:57 Di redazione 2'

Una dedica alla moglie Viviana Parisi e al figlio che non ci sono più, mentre Daniele Mondello è in attesa di sapere cosa è accaduto alla sua compagna e a Gioele quel terribile 3 agosto, sta facendo i conti con il lutto che l’ha colpito.

Il dolore di Daniele Mondello

Vuole sapere cosa è successo e ha più volte detto che non si fermerà finché non conoscerà la verità. Intanto è trascorso più di un mese dall’incidente e dalla scomparsa di Viviana e Gioele e ogni giorno che passa per lui è più doloroso.

In uno degli ultimi post ha voluto fare una dedica a Viviana e Gioele, parole piene d’amore che descrivono il grande dramma che sta vivendo: “È passato più di un mese ormai. Non riesco a capacitarmi di tutto quello che è successo, di tutto quello che sta ancora accadendo. È davvero difficile dopo tanti anni fare i conti con un cambiamento che ti è arrivato così da un momento all’altro, come una doccia fredda. La cosa che più di ogni altra mi manca è il tuo amore, quello che mi hai sempre dato da quando la nostra storia è iniziata. Non è mai cambiato nulla dal primo momento, tu sempre lì piena di amore e protezione nei miei confronti… la cosa che più mi devasta è che da un giorno di gioia sono passato all’incubo più assurdo che potesse capitarmi. La notte è davvero difficile dormire senza averti accanto. È difficile risvegliarsi ogni mattina constatando da più di un mese che tu e il nostro piccolo non ci siete più. Amore mio non posso fare molto per cambiare le cose ma finché avrò fiato e il mio cuore continuerà a battere farò di tutto per te e per il nostro piccolo per sapere cosa è successo. Mi mancate immensamente, vi amo, vostro per sempre Daniele”.