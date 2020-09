0 Facebook Daniele Mondello si scaglia contro le modalità di indagine: “Una vergogna totale” Cronaca 17 Settembre 2020 16:43 Di redazione 1'

Mentre continuano le indagini per scoprire cosa sia accaduto a Viviana Parisi e Gioele Mondello – madre e figlio scomparsi il 3 agosto dopo un incidente d’auto e ritrovati morti nei boschi di Caronia – il marito e padre delle due vittime, Daniele chiede la verità.

Cosa è accaduto a Gioele e Viviana

Fin dall’inizio ha rigettato con convinzione l’ipotesi dell’omcidio-suicidio, certo che Viviana non possa aver fatto del male al loro bambino. L’avvocato della famiglia Parisi, intanto, ha reso note le immagini dell’auto della dj che presenta i danni di un incidente “importante” e non banale come era stato detto inizialmente.

Ad attaccare gli investigatori è stato Daniele Mondello che ha denunciato il fatto che il furgone con cui Viviana ha avuto l’incidente sarebbe stato sequestrato soltanto una settimana dopo il sinistro. In un video pubblicato su Facebook ha detto: “Il furgone è stato sequestrato una settimana dopo. È stato smontato in carrozzeria. Una vergogna totale. E poi il mio perito mi diceva che nella galleria non c’è neanche una luce. Vergognatevi“.