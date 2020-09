0 Facebook Fratelli Bianchi, aggressione contro uno straniero nei primi giorni di detenzione Cronaca 22 Settembre 2020 17:34 Di redazione 1'

I fratelli Bianchi sono stati messi nel piano dedicato all’isolamento nel carcere di Rebibbia a Roma. E’ una sezione chiamata “degli infami”, in cui si trova chi ha commesso reati sessuali o ex poliziotti e militari.

Fratelli Bianchi aggrediscono detenuto a Rebibbia

Secondo quanto riportato da Il Messaggero anche i due fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro sono stati trasferiti in questo padiglione speciale. Decisione presa per la loro incolumità ma anche per quella degli altri. Sembrerebbe, infatti, che a pochi giorni dalla loro reclusione si sarebbero resi protagonisti di un’aggressione nei confronti di un cittadino di origini marocchine.

Aggressione che è stata denunciata dalla figlia della vittima. Per questo motivo e poiché potrebbe esserci il rischio di violenze anche nei loro confronti, si è preferito trasferire i fratelli Bianchi.