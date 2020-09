0 Facebook Come ha festeggiato Belen Rodriguez il compleanno, festa con famiglia e nuovo fidanzato News 21 Settembre 2020 16:21 Di redazione 1'

Belen Rodriguez domenica ha compiuto 36 anni, la show girl argentina ama da sempre festeggiare in compagnia delle persone più care e anche quest’anno non si è tirata indietro.

La festa di compleanno di Belen Rodriguez

Ha organizzato una festa in campagna nel Cremonese, cornice del party uno splendido casale immerso nel verde in cui Belen ha festeggiato circondata da tutta la sua famiglia e dagli amici più cari. Al suo fianco oltre al piccolo Santiago il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, invito che lascia intendere come il ragazzo sia entrato in famiglia.

Alla festa, infatti, c’erano i genitori di Belen, Cecilia e Jeremias e i tanti cari amici della show girl argentina. Tra balli sexy e lanci di panna la festa è stata un vero successo. Sembrerebbe, inoltre, che i festeggiamenti siano durati fino a tarda notte con tanto di karaoke e risate.

Le foto della festa di compleanno di Belen Rodriguez