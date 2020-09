0 Facebook Prime proiezioni elezioni regionali in Campania: De Luca stravince Cronaca 21 Settembre 2020 17:25 Di redazione 1'

Dopo gli exit poll arrivano le prime proiezioni sui risultati delle regionali in Campania. Proiezioni che sancirebbero una vittoria netta di Vincenzo De Luca, che ha scartato i candidati del centrodestra e del M5S.

Le prime proiezioni sulle regionali in Campania

Le prime proiezioni, diffuse da La7, confermano Vincenzo De Luca in testa con il 66,8%, Stefano Caldoro al secondo posto con il 19,2% e Valeria Ciarambino al terzo con il 10,6%. Proiezioni che hanno una copertura del 4% e margine di errore del 2%.

Nessun commento, per ora, dal candidato del centrodestra Stefano Caldoro, ai primi dati sulle regionali in Campania, che danno in netto vantaggio il governatore uscente Vincenzo De Luca, in campo per il centrosinistra. Caldoro, che sta seguendo dalla sua abitazione l’andamento del voto, è atteso al Comitato elettorale, allestito al Centro direzionale, intorno alle 19, e rilascerà le prime dichiarazioni solo quando arriveranno le proiezioni regionali.