Bollettino Coronavirus: 1.350 casi, 17 decessi e 352 guariti Cronaca 21 Settembre 2020

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.