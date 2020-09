0 Facebook Primi exit poll elezioni regionali in Campania e referendum, De Luca e il sì in testa News 21 Settembre 2020 15:05 Di redazione 1'

Dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 15, sono stati resi noti i primi exit poll. In Campania i risultati dei sondaggi effettuati – diffusi dalla Rai – tra gli elettori chiamati al voto danno al primo posto Vincenzo De Luca al 54-58%, segue Stefano Caldoro con 23-7% e Valeria Ciarambino con 10,5-14,5%. Confermate, dunque, le ipotesi secondo cui il governatore uscente potrebbe aggiudicarsi la vittoria.

I primi exit poll per il referendum costituzionale

Per quanto riguarda il referendum costituzionale gli exit poll resi noti dalle Rai danno il 60-64% per il sì e il 35-40% no. I sondaggi pubblicati da La7 danno il 65-68% per il sì.

Exit poll regionali in Campania

Numeri simili quelli degli exit poll diffusi da Sky Tg24 il presidente uscente ed esponente del Partito democratico raccoglierebbe fra il 52 ed il 56 per cento dei voti. Piu’ staccato il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, che sarebbe fra il 26 ed il 30 per cento. Un divario che se fosse confermato con gli spogli sancirebbe la vittoria plebiscitaria di De Luca.