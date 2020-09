0 Facebook Napoli, a fuoco una colonia di gatti: denuncia social dei residenti Cronaca 21 Settembre 2020 17:45 Di redazione 3'

Una storia da brividi arriva dall’Arenella, a Napoli. Qualcuno ha dato fuoco, con una tanica di benzina a una colonia di gatti, uccidendo gran parte dei felini che, solitamente, venivano accuditi da alcuni volontari animalisti della zona.

E’ accaduto sabato mattina, in via Jannelli, dove un passante ha notato una colonna di fumo che si alzava non lontano dal Parco Vanna. In quella zona trovano spesso rifugio alcuni gatti randagi, che da anni i volontari della zona accudiscono. Infatti per loro sono stati creati anche piccoli rifugi per proteggere gli animali dalla pioggia e dal sole. L’uomo ha diramato l’allarme, e immediatamente sono accorsi gli animalisti.

Un gesto orribile che ha fatto molto discutere e ha avuto molta risonanza sui social. A darne notizia, per prima, la la consigliera municipale del Vomero-Arenella Cinzia Del Giudice.

La Consigliera in un post sul suo profilo Facebook ha dichiarato: “Mi rivolgo a chi ieri ha dato fuoco alla colonia di gatti a via Iannelli. A parte che è un atto di atrocità ingiustificata e che non puoi essere definito una persona normale, quello che hai fatto è un reato. Sporgeró denuncia contro ignoti, ma stai attento perché sei sotto controllo!!! Chiedo aiuto a tutti gli Amici del Rione Alto denunciate questi fatti atroci perché chi si permette di fare queste schifezze venga individuato”.

Il post del garante Cervasio

Appresa la notizia, il garante dei diritti degli animali di Napoli, Stella Cervasio, si è recata immediatamente sul posto ma non è riuscita a trovare il civico e il luogo dell’incendio.

“Alle persone che oggi hanno letteralmente di fatto impedito un intervento dei carabinieri su un luogo che non hanno voluto farci sapere….via jannelli, sì MA QUALE CIVICO? Dico che così non va bene.

Sono andata sul posto di persona, non ho trovato nulla nei luoghi da loro indicati. ALLA FINE DI UNA GIORNATA DI RICERCHE, I CARABINIERI MI FANNO SAPERE CHE HANNO RINTRACCIATO UNA CHIAMATA DI UNA VOCE FEMMINILE CHE DICEVA CHE AVEVANO BRUCIATO UNA CASETTA DI GATTI MA NON HANNO RICHIESTO INTERVENTO.

Bene, è un fatto grave. Finalmente ho accertato che qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Meno male. MA NESSUNA FORZA DELL’ORDINE è STATA RICHIESTA SUL POSTO !!!!!!!! Chiedo il civico per CHIEDERE UFFICIALMENTE UN INTERVENTO DELLA PATTUGLIA DEI CARABINIERI PERCHé STILI ALMENO UN VERBALE DAL QUALE COME CONSTATAZIONE SI POSSA PARTIRE PER UN’INDAGINE, nessuno mi dà il civico. DOVE DEVONO ANDARE STI POVERETTI? PERCHé NON DATE IL CIVICO? PERCHé SCRIVETE SOLO SU STO DANNATO FB? Così non va proprio bene”.

