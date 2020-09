0 Facebook Omicidio-suicidio a Rivara Cavanese, uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita: “Nessuno potrà dividerci” Cronaca 21 Settembre 2020 11:50 Di redazione 2'

Tragedia familiare nella notte a Rivara Canavese, nel torinese. Un uomo di 47 anni, operaio di un’azienda meccanica, ha sparato al figlio di 11 anni ammazzandolo e poi con la stessa arma si è tolto la vita.

Uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita

Sembrerebbe che l’uomo soffrisse da tempo di depressione sia per problemi fisici che per la separazione dalla compagna. L’allarme è scattato intorno alle 02 di notte, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Padre e figlio sono stati trovati nella camera da letto.

LEGGI ANCHE: TURISTA OLANDESE MUORE SUL VESUVIO

L’uomo, prima di commettere il folle gesto, ha scritto un lungo post su Facebook dedicato alla sua ex compagna, in cui tra le righe preannunciava ciò che avrebbe fatto: “La depressione e’ una malattia che ti logora internamente, ti devasta giorno dopo giorno (…) un giorno di sole e’ come un giorno di pioggia. Noi partiamo per un lungo viaggio, dove nessuno ci potra’ dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza (…). Per tutti quelli che leggeranno questo post, chiedo soltanto il silenzio, Andrea e il suo papa’ per sempre insieme”.