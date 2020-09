0 Facebook De Laurentiis non sei Napoli e non hai comprato i napoletani Non credo sia mai successo che un Presidente di un club, il giorno delle elezioni, abbia espresso a nome della società la preferenza per un candidato Calcio Napoli 21 Settembre 2020 12:02 Di Andrea Aversa 2'

Aurelio De Laurentiis non ha freni. Il Presidente del Napoli ha preparato nelle ultime settimane una bella torta fatta di alcune sue dichiarazioni esplosive e fuori luogo. Dal mercato, alla sparata contro radio Kiss Kiss, fino alla ciliegina: il tweet elettorale per Vincenzo De Luca.

Non credo sia mai successo che un presidente di un club, il giorno delle elezioni, abbia espresso una preferenza così esplicita per un candidato a nome della società che rappresenta. Ma nell’epoca della mediocrità, della volgarità e dei social a tutta forza, anche questo è stato possibile.

Ci siamo ritrovati a vedere Napoli e la Campania rimbalzare sulle notizie a livello nazionale sempre per quei luoghi comuni e folcloristici che spesso non sopportiamo. È evidente che per alcuni personaggi, determinate questioni devono sempre finire in caciara. Come se stessimo in un perenne mercato, dove vince chi urla e sbraita a voce più alta.

De Laurentiis può sostenere chi vuole, votare per chi vuole e consigliare a chi vuole la persona alla quale dare il voto. Ma non può farlo a nome del Napoli. La società azzurra è una sua proprietà ma rappresenta i milioni di tifosi che il club partenopeo ha nel mondo.

Adl deve capire che anche se possiede il club non vuol dire che ne possiede anche i tifosi. Deve comprendere che affermare pubblicamente a nome del Napoli che il suo candidato è quello perfetto per la guida della Regione Campania, è una cosa scorretta e sgradevole.

L’uso del Napoli per scopi elettorali è stata una cosa mai capitata prima, nonostante le continue diatribe tra il Patron azzurro, lo ‘Sceriffo di via Santa Lucia e il Sindaco De Magistris. È proprio vero che al peggio non c’è mai fine e che c’è sempre il fondo di un barile da raschiare.