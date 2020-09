0 Facebook Tragedia sul Vesuvio, morto turista olandese in visita al cratere Cronaca 19 Settembre 2020 20:10 Di redazione 2'

Tragedia sul Vesuvio, dove un turista olandese di 51 anni è morto dopo aver scalato il monte per visitare il cratere. Non ce l’ha fatta e in seguito ad un malore si è accasciato al suolo. Scendendo dal Gran Cono ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie ed è morto.

Le cause del decesso sono riconducibili ad un infarto, ma sono ancora in corso gli accertamenti. L’uomo era in vacanza in Campania con la moglie, erano arrivati a bordo di un camper e finalmente erano arrivati a visitare il vulcano più famoso del mondo.

“É accaduto attorno alle 13-spiega Paolo Cappelli, neo presidente del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio- quando il turista, mentre scendeva dal cratere, si è improvvisamente sentito male: aveva problemi respiratori. È stato soccorso da Roberto Addeo, ex presidente e appartenente al Soccorso Alpino e portato a quota mille con l’auto d’emergenza. Arrivati qui è stato assistito, ma poi ha perso i sensi. È stato soccorso con il defibrillatore ben 5 volte, ma nulla. Poi é arrivata l’ambulanza con il medico che pure ha privato con la rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare, dopo oltre 25 minuti di manovre, il medico non ha potuto che constatarne il decesso. La moglie ci ha riferito che aveva dolore alla spalla da tre giorni, al 99% è morto di arresto cardiaco. Ho detto alle guide di prestare massima assistenza alla donna”.