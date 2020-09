0 Facebook Dramma a Recale, 73enne precipita nel vuoto: muore Andrea Di Bernardo Cronaca 21 Settembre 2020 17:56 Di redazione 1'

Tragedia a Recale, in provincia di Caserta. Un uomo di 73enne, Andrea Di Bernardo, è morto dopo essere precipitato nel vuoto dal balcone dell’appartamento in cui abitava.

Andrea Di Bernardo precipita nel vuoto e muore

Marmista molto conosciuto dalla comunità, avrebbe avuto una visita medica nel giorno in cui è morto, lascia la moglie e tre figli. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, si sarebbero effettuate delle verifiche su una lettera che l’uomo avrebbe lasciato alla famiglia. Un ultimo messaggio che lascerebbe pensare a un gesto estremo. I funerali si terranno nella giornata di martedì alle ore 16. Sconvolti i familiari che sono stati i primi a lanciare l’allarme.