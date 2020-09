0 Facebook Morte Viviana e Gioele, parlano gli operai coinvolti nell’incidente: “Prima lo stridio, poi l’urto violento” Cronaca 21 Settembre 2020 18:12 Di redazione 1'

Continuano le indagini per accertare cosa sia accaduto a Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio scomparsi nei boschi di Caronia lo scorso 3 agosto a seguito di un incidente stradale, poi ritrovati morti.

Il racconto degli operai che hanno avuto l’incidente con l’auto di Viviana

Il sinistro è avvenuto con un furgone guidato da alcuni operai, che hanno raccontato cosa è successo nel momento dello scontro: “Abbiamo sentito lo stridio degli pneumatici poi l’urto violento. Abbiamo sbandato e urtando il marciapiede sono scoppiati gli pneumatici”.

Mentre i periti incaricati dalla famiglia Mondello continuano le indagini per ricostruire l’accaduto, Daniele Mondello – padre di Gioele e marito di Viviana – lancia un’accusa nei confronti degli operai. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, ha attaccato le persone coinvolte nell’incidente perché colpevoli di non essersi preoccupati del figlio e della moglie: “Non riesco a capire come gli operai dopo l’incidente, invece di occuparsi di mia moglie e mio figlio, si siano occupati del traffico“.