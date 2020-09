0 Facebook Rissa in pieno centro a Nocera Inferiore tra passanti e bambini Cronaca 21 Settembre 2020 09:10 Di redazione 2'

Follia in strada a Nocera Inferiore, dove nel tardo pomeriggio di ieri, è scoppiata una violenta rissa in pieno centro. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni pare che i protagonisti della violenta lite siano dei bambini e alcuni passanti.

Verso le 18, 30, nella zona del corso Vittorio Emanuele alcuni giovani sono venuti alle mani con calci e pugni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sembra che tra i protagonisti della rissa ci sia una persona già nota alle forze dell’ordine.

Le parole del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Manlio Torquato. “Ho sentito – ha detto – il tenente colonnello Rosario Di Gangi, comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il quale sta conducendo gli accertamenti necessari per individuare e punire i responsabili. Mi riferiscono pure che con l’episodio non centri nulla con la movida. “Confido in un intervento autorevole e sacrosanto delle autorità preposte a sanzionare in modo esemplare chi turba le nostre città e la vita di giovani e locali che riempiono le nostre strade”.