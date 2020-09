0 Facebook Marina Conte, madre di Marco Vannini, commenta richiesta pg: “Meritiamo di vivere il nostro lutto in modo sereno” Cronaca 17 Settembre 2020 13:04 Di redazione 1'

Marina Conte, la madre di Marco Vannini, è intervenuta durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto per commentare la richiesta del del pg nella nuova udienza per la morte del figlio.

Cosa ha detto la madre di Marco Vannini a Chi l’ha Visto

L’accusa ha chiesto 14 anni anche per la moglie e per i figli di Antonio Ciontoli. Si tratta della stessa pena che era stata inflitta al padre in primo grado. Marina Conte ha spiegato che erano cinque anni che attendeva questo momento.

“Sono 5 anni che aspetto questo momento – dichiara la madre di Marco Vannini – in quella casa c’erano loro, potevano attivare i soccorsi e salvare Marco con altissime probabilità. Una volta che ci sta la perizia è quello che conta. Spero che ci sia giustizia per Marco perché se la merita. Siamo stati combattivi per lui, ora meritiamo di vivere il nostro lutto in maniera serena“.