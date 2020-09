0 Facebook Napoli, sospeso medico dell’ospedale Pascale per violenza sessuale su due pazienti Cronaca 17 Settembre 2020 12:32 Di redazione 1'

La Squadra mobile di Napoli, su richiesta del gip del tribunale partenopeo, ha notificato la sospensione per 12 mesi dall’attività di medico per un oncologo operativo presso il Day surgery Senologia dell’Istituto nazionale dei tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli.

Medico sospeso per violenza sessuale

Il medico, chiariscono gli inquirenti, è ritenuto “gravemente indiziato” per il reato di violenza sessuale, “commesso, in più occasioni” a danno di due pazienti. Il medico non potrà esercitare la professione anche privatamente. La misura cautelare e’ stata emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del dottore Raffaele Tortoriello, che svolge la sua attivita’ anche nella sanita’ privata.

I fatti contestati dagli inquirenti sarebbero stati consumati in ospedale, l’inchiesta è partita nel novembre del 2019.