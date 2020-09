0 Facebook Come preparare l’Uramaki salmone e avocado: la ricetta del nuovo sushi restaurant Cavallerizza 28 Mangiare a Napoli 17 Settembre 2020 14:07 Di redazione 3'

L’Uramaki salmone e avocado è uno dei must di Cavallerizza 28, nuovo ristorante aperto nel cuore di Chiaia in cui i sapori mediterranei incontrano quelli orientali. Una ricetta protagonista dell’ultima Food Stories di VocediNapoli.it spiegata dal sushi man Sante Camocardi, che in modo semplice guida i nostri lettori a preparare questo piatto dal gusto fresco e deciso.

Ricetta dell’Uramaki salmone e avocado di Cavallerizza 28

Gli ingredienti

Makisu

Alga nori

Salmone

Riso

Acqua

Sesamo nero

Sesamo bianco

Maionese

Avocado

La preparazione

Come prima cosa bisogna avvolgere il makisu nella pellicola per evitare che il riso aderisca alla superficie e rimanga attaccato,

Procediamo con il taglio del salmone effettuandolo contro fibra per permettere alla carne di essere più tenera durante la masticazione,

Dividere un’alga nori a metà,

Affettiamo l’avocado,

Prepariamo 100 grammi di riso già cotto e condito con aceto e zucchero,

Stendiamo il riso sull’alga dalla parte ruvida,

Procediamo alla composizione del roll, adagiando il sesamo nero e bianco direttamente sul riso, giriamo l’alga e mettiamo uno strato di maionese giapponese,

Adagiamo il pezzo di salmone e l’avocado tagliato a fette,

Procediamo alla chiusura del roll con un movimento preciso, senza esercitare troppa pressione per evitare che il riso si attacchi,

Tagliamo in otto pezzi precisi e uguali e adagiamo il nostro roll su un piatto.

Il segreto dei roll di Cavallerizza 28 risiede sicuramente nella bontà delle materie prime utilizzate che devono essere fresche e di qualità, ma anche nella preparazione del riso. Bisogna lavare il riso almeno 3-4 volte, cercando di togliere una buona parte di amido, va fatto riposare all’interno di una vaporiera spenta per almeno 20 minuti e poi si parte con la cottura effettiva che dura all’incirca 30-35 minuti e si completa con un riposo di altri 20 minuti. Dopo si dovrà adagiare il riso nell’hangiri – il contenitore di legno tradizionale giapponese – e si aggiungerà il mix di aceto e zucchero per poi farlo riposare per altri 15-20 minuti.

Come servire il roll

Per l’impiattamento perfetto ed esaltare ulteriormente i sapori di questo huramaki salmone e avocado, il sushi man di Cavallerizza 28 suggerisce di aggiungere una punta di maionese giapponese e in chiusura di bagnarlo con la salsa teriyaki, che è possibile trovare nei supermercati più forniti.

La video ricetta