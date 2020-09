0 Facebook L’Arcigay Napoli attacca la famiglia di Maria Paola Gaglione: “Nessun invito, ci sottraiamo alla spettacolarizzazione” Cronaca 17 Settembre 2020 12:01 Di redazione 2'

Nessun invito a partecipare all’incontro, poi saltato, tra la famiglia di Maria Paola Gaglione e la stampa è stato ricevuto dall’associazione Antinoo Arcigay Napoli. A sottolinearlo è il consiglio direttivo dell’associazione.

L’Arcigay smentisce l’invito della famiglia Gaglione

L’Arcigay Napoli ha commentato una dichiarazione attribuita all’avvocato Domenico Paolella, difensore di Michele Gaglione, fratello di Maria Paola arrestato per omicidio preterintenzionale, secondo cui la famiglia avrebbe espresso la volontà di incontrare, oltre ai media, anche rappresentanti dell’associazione. ll consiglio direttivo ha voluto smentire “categoricamente” la presenza dell’associazione all’incontro e, ha aggiunto nella nota, “teniamo a sottolineare che non è arrivato alcun invito per questo presunto incontro odierno”.

L’unica comunicazione ricevuta dall’Arcigay risale al 15 settembre ed è un invito della famiglia “rivolto a noi e alla stampa a presidiare ai funerali di Maria Paola”, ricevuto a mezzo Pec dall’avvocato Francesco Luigi Marini, al quale i genitori e la cognata di Maria Paola si sono affidati per la gestione delle comunicazioni con la stampa. “Chiediamo rispetto per il dolore, e pur facendo presente di essere sempre pronti al dialogo e al confronto, ci sottraiamo con determinazione a qualsiasi forma di spettacolarizzazione o peggio ancora a possibili e inaccettabili processi mediatici”, conclude il consiglio direttivo.

La famiglia di Maria Paola ha annullato l’incontro

Intanto l’incontro previsto per le 11.30 di oggi tra la famiglia e i media, che si sarebbe dovuto tenere nei locali adiacenti la chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano. è stato annullato in quanto, ha reso noto l’avvocato Marini, “la famiglia Gaglione si è resa conto di essere ancora fortemente scossa e quindi non ancora in grado di affrontare pubblicamente certi argomenti a distanza di così poco tempo”.