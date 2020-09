0 Facebook Maria Paola, vittima della violenza anche in famiglia: “Picchiata dal padre” Cronaca 15 Settembre 2020 09:24 Di redazione 2'

Bastò uno sguardo e poche parole per far scattare l’amore tra Maria Paola Gaglione e Ciro Migliore. Al cuore non si comanda, così come Ciro avrebbe fatto un passo indietro sulla decisione di essere uomo se la cosa avesse infastidito Maria Paola, allo stesso modo quest’ultima l’ha invece accettato.

Poi la fuga, appena Maria Paola ha compiuto i 18 anni, per andare a convivere e scappare da un mondo fatto di violenza, giudizi e incomprensione. È stato lo stesso Ciro Migliore a raccontare il tutto dalla clinica Villa dei Fiori. A riportarlo Il Mattino.

L’unica ancora di salvezza per entrambi è stata la mamma di Ciro, pronta ad accettare e proteggere la loro storia perché, “I figli si accettano per come sono, non si uccidono se sono o fanno cose diverse“. Mentre per la famiglia di Maria Paola è stato l’esatto opposto.

Le violenze –

“Maria Paola è stata picchiata più volte dal padre e dal fratello racconta Ciro con lacrime che questa volta hanno il sapore della rabbia Paola mi raccontava la sua disperazione che mi faceva sentire impotente, spaventato per lei e per me, visto che Michele (il fratello della ragazza deceduta ndr) ogni volta che mi incrociava mi diceva: sei morto… lascia mia sorella… altrimenti ti taglio la testa. Sono venuti in cinque a casa mia ed hanno minacciato mia madre, che per me è il pilastro forte della mia vita, soprattutto in questo momento“.

Il racconto –

“Ci conoscevamo di vista, perché le nostre case sono proprio dirimpetto l’una all’altra, divise solo da uno stradone. Qualche sguardo e rare parole. Poi mi sono accorto che Maria Paola mi guardava con tanta intensità da farmi venire il vuoto d’aria alla pancia. Un giorno, esattamente era il 13 settembre di tre anni fa, mi ha avvicinato e mi ha stretto la mano. Le ho chiesto, perché? E lei mi ha sussurrato perché mi sono accorto di amarti“.