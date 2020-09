0 Facebook Lite per un parcheggio si trasforma in rissa, aggredito Consigliere leghista a Torre del Greco Torre del Greco 17 Settembre 2020 10:22 Di redazione 1'

Un consigliere comunale della Lega di Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli), Mario Buono, è stato aggredito a calci e pugni mentre era in auto nel centro cittadino. Sull’aggressione indaga la polizia.

L’episodio – secondo quanto si è appreso – non riguarderebbe però l’appartenenza al partito di Salvini, né la recente visita del leader della Lega nella città vesuviana, oggetto della contestazione dei Centri sociali nel corso di un comizio. Ciò nonostante l’ episodio è arrivato ai vertici nazionali della Lega, suscitando la condanna dello stesso Salvini.

Stando a quanto emerso dalle indagini, il consigliere della Lega Buono sarebbe stato costretto con la violenza a scendere dall’auto in via Roma, e poi malmenato da un soggetto non ancora identificato che gli avrebbe contestato l’ interessamento, nella sua qualità di consigliere comunale, per un’ area usata come parcheggio nella vicina via Colamarino.

L’area è stata chiusa dopo l’intervento del consigliere comunale. Buono è stato medicato al pronto soccorso dell’ ospedale “Maresca” e giudicato guaribile in 5 giorni. Il consigliere comunale ha presentato denuncia al commissariato di polizia di via Sedivola.