Tragedia in Campania, si sente male mentre lavora: 50enne muore per fare una consegna

Un lutto che ha sconvolto un’intera comunità. La provincia di Salerno e Sala Consilina piangono per un uomo di 50 anni che ha perso la vita mentre lavorava. La vittima faceva il corriere espresso e spesso faceva consegne anche fuori regione.

Ed è stato proprio in un’occasione del genere che è accaduta la tragedia. Come riportato da Teleclub, la vittima si trovava a Potenza in Basilicata. Si era recata all’interno di un’attività commerciale proprio per una consegna.

Poi il malore improvviso, la caduta e il decesso. Subito è scattato l’allarme con i presenti rimasti sconvolti da quello che è successo. Sul posto sono giunti i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 50enne.