La foto di Belen Rodriguez senza mutande fa impazzire i suoi followers Spettacolo 14 Settembre 2020

I social di Belen Rodriguez diventano a luci rosse. La bella argentina in uno dei suoi ultimi post ha pubblicato una foto molto provocante. E’ una sua immagine completamente nuda senza mutande con le gambe accavallate e la mano che copre le sue parti intime.

Belen pubblica una foto senza veli

Una foto che ha scatenato i suoi followers. L’immagine ha come didascalia la parola “Cuerpo”, si tratta di uno scatto artistico che però ha provocato gli utenti. In tanti si sono riversati nei commenti, c’è chi le ha chiesto di spostare la mano, chi si è complimentato per la bellezza e chi si è spinto più oltre.

La foto di Belen senza mutande è diventata in poco tempo virale sui social, rimbalzando sui vari tabloid di gossip. Come sempre la show girl ha spiazzato tutti.

Il post di Belen Rodriguez