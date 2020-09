0 Facebook Tragiedia a Serino, trovato il cadavere semicarbonizzato di un ragazzo di 22 anni Cronaca 14 Settembre 2020 16:56 Di redazione 1'

Tragico ritrovamento a Serino. Poco fa è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo semicarbonizzato. Il corpo, appartiene a un giovane di 22 anni, originario del posto, che questa mattina si era allontanato da casa.

Il ritrovamento è avvenuto in contrada Acquara, dovei carabinieri della Stazione di Serino hanno localizzato l’automobile, appartenente al giovane e poco distante il corpo del giovane. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbe dato fuoco.

Era caduto in depressione dopo il lockdown

Il ragazzo, secondo quanto appreso, era caduto in una profonda depressione durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia. Il 22enne lavorava saltuariamente come cameriere e da dopo il lockdown, temeva di non riuscire a risollevare la sua situazione economica. Grande sconcerto in paese appena la notizia ha cominciato a circolare.