Matrimonio finisce in tragedia, tavolo di marmo gli finisce in testa: muore bimbo di 5 anni News 14 Settembre 2020

E’ un vero e proprio dramma quello avvenuto ad un matrimonio a Chicago negli Stati Uniti. Un bambino di cinque anni ha perso la vita durante il ricevimento a cui era andato con i suoi genitori per un terribile incidente.

Bimbo di 5 anni muore a un matrimonio

Il piccolo sarebbe stato colpito dal piano di un tavolo in marmo alla testa. Soccorso in un primo momento da un medico presente al matrimonio, purtroppo è arrivato morto in ospedale. A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita, il trauma riportato era troppo grave.

La polizia è riuscita a ricostruire la dinamica dell’incidente grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’hotel. Pare che il piccolo abbia cercato di scivolare giù dal tavolo e nella discesa il piano gli è finito violentemente in testa. Sconvolte le persone presenti alla festa che hanno assistito al drammatico incidente.