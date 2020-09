0 Facebook Terrore a Villaricca, rapina alla pompa di benzina finisce nel sangue: dipendente ferito Cronaca 11 Settembre 2020 09:07 Di redazione 1'

Momenti di paura a Villaricca, al distributore di benzina ALS sulla circumvallazione esterna. Poco dopo le 22 due malviventi con il volto coperto hanno raggiunto lo stazionamento e hanno intimato al dipendente di consegnare loro l’incasso.

Rapina alla pompa di benzina di Villaricca

L’uomo ha reagito e i due malviventi, secondo quanto riportato da Teleclub Italia, hanno reagito facendo fuoco. Il dipendente, un uomo di 40 anni sposato con figli, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba ed è ricoverato all’ospedale San Giuliano, non è in pericolo di vita.

I due ladri, invece, sono fuggiti con il denaro, portando via poche centinaia di euro. I carabinieri, giunti sul posto non appena è scattato l’allarme, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare così a identificare i due malviventi.