Paura a San Giorgio a Cremano, esplode una bomba davanti a un palazzo: portone distrutto Cronaca 11 Settembre 2020

Questa notte, intorno alle ore 01.30, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti al portone d’ingresso al cortile interno di una palazzina sita al civico 4 di via Pessina a San Giorgio a Cremano.



A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che si sono spaventati per l’improvviso boato nel cuore della notte. Il portone è stato completamente distrutto nell’esplosione, per fortuna non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Le indagini per risalire alla matrice dell’episodio, che da una prima ipotesi appare intimidatorio, saranno seguite dalle sezioni operative della compagnia di Torre del Greco e di San Giorgio a Cremano.