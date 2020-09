0 Facebook Il cardinale Sepe a rischio Covid: “Ho abbracciato De Laurentiis” Cronaca 10 Settembre 2020 21:26 Di Verdiana Perrotta 2'

Dopo la positività di Aurelio De Laurentiis al Civid-19, cresce la paura per il Cardinale Sepe. L’Arcivescovo di Napoli infatti, avendo avuto contatti con il Presidente, dovrà al più presto sottoporsi ad un nuovo tampone naso-faringeo per accertarsi di non essere stato contagiato.

Il cardinale Sepe a rischio Covid: “Ho abbracciato De Laurentiis”

I due si erano incontrati durante il ritiro della squadra e il Cardinale aveva abbracciato il presidente De Laurentiis senza indossare la mascherina.

“Non sapevo, me l’hanno detto – ha spiegato Sepe, riferendosi alla positività di De Laurentiis – ora devo fare il tampone. Già ne ho fatti tre o quattro, uno in più, uno in meno… a Castel di Sangro ci siamo avvicinati, abbracciati. Lui non aveva la mascherina, io ce l’avevo ma solo simbolicamente (spostata dalla bocca, tenuta sotto il collo, ndr). Però facciamo un auguro a De Laurentiis, al caro amico, perché possa continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui, per la squadra che sta passando momenti anche delicati”.Questo è quanto ha dichiarato lo stesso Cardinale Sepe, intervistato a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi legati alle celebrazioni di San Gennaro, il prossimo 19 settembre.

