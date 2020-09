0 Facebook Morte Gioele, arriva la conferma: “Gli altri frammenti ossei sono suoi” Cronaca 11 Settembre 2020 16:08 Di redazione 2'

Arriva un’ulteriore svolta nell’indagine sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello: gli altri frammenti ossei trovati nel bosco appartengono al bambino. E’stato il legale della famiglia, Pietro Venuti, a comunicarlo.

“Anche gli altri reperti ossei ritrovati a Caronia lo scorso 3 settembre vicino a dove erano stati trovati i primi r sono di Gioele”. Con i nuovi resti i medici potranno fare ulteriori analisi per accertare la dinamica della morte: “Mi auguro – prosegue Venuti – che questi ulteriori resti permettano ai medici legali di fare maggiore chiarezza sulla morte del piccolo Gioele. Ieri sempre a Caronia la polizia scientifica ha raccolto altri reperti che saranno in seguito analizzati con il luminol per capire se ci siano sono tracce ematiche e se appartengano a Gioele”.

Intanto rispunterebbe anche l’ipotesi che il piccolo Gioele sia rimasto ferito nell’incidente, all’interno dell’auto di Viviana Parisi, sul parabrezza sono state trovate le impronte del bambino, che però potrebbero essere state lasciate in un altro momento. Mentre la famiglia rinnega fortemente la tesi dell’omicidio-suicidio, gli inquirenti continuano le indagini per ricostruire cosa è accaduto quel terribile 3 agosto.