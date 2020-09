0 Facebook Coronavirus in Campania, tamponi anche da privati in cliniche e laboratori News 11 Settembre 2020 13:17 Di redazione 2'

Al via la possibilità di effettuare i tamponi anche da privati, in cliniche e laboratori. In Campania arriva una novità, per quanto riguarda la possibilità di effettuare il tampone naso-faringeo.

In vista dell’aumento dei contagi, al fine di potenziare l’attività di contact tracing, è stata garantita alle aziende private la possibilità di accedere rapidamente ai test molecolari di screening dei propri dipendenti tramite proposta del medico competente aziendale. Il provvedimento è del 3 settembre ed è diventato immediatamente operativo.

Chi può fare il test e come

La prima possibilità per eseguire il tampone riguarda le case di cura. Queste possono effettuare i test con costi a carico del servizio sanitario regionale ai propri dipendenti e ai malati ricoverati, utilizzando i propri laboratori, se attrezzati allo scopo e, qualora ne siano sprovvisti, tramite convenzioni con altre case di cura oppure ancora tramite accordi con laboratori pubblici.

La seconda possibilità è tramite laboratori privati accreditati dotati dei settori specializzati di genetica, virologia e microbiologia e di sieroimmunologia già autorizzati e attrezzati per la Pcr di estrazione del genoma virale da tampone nasofaringeo. Questi centri analitici possono processare tamponi richiesti da società private ma non accettare richieste di singoli cittadini.

Costo del tampone

Il costo del tampone è di 62,89 euro, come per la Lombardia. Gli esiti dei tamponi vanno obbligatoriamente trasmessi all’apposita piattaforma informativa della Regione Campania, con cadenza giornaliera, entro le 24 ore lavorativa.