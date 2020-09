0 Facebook Lutto a Santa Maria Caupa Vetere, Marialaura muore a 29 anni stroncata da un brutto male Cronaca 11 Settembre 2020 13:54 Di redazione 2'

Lutto a Santa Maria Capua Vetere, Marialaura Petrella muore a 29 anni stroncata da un brutto male. Il “male del secolo” miete un’altra giovanissima vittima. Marialaura, figlia di Giovanni e Antonella Esposito, era nipote dell’avvocato Tuillio Petrella, molto conosciuto nella zona. La ragazza lottava da tempo contro un tumore, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Grande il dolore della comunità per la scomparsa prematura della ragazza. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, da parte di amici e parenti che ricordano Marialaura. “Voglio ricordarti così ! Sorridente, allegra, spensierata, piena di vita! Ho tanti rimpianti ! Ci siamo detti mille volte di organizzare una cena perché la frenesia della quotidianità non ci dava mai modo di scambiare 4 chiacchiere in tranquillità ! … Quanto vorrei averla organizzata ! Quanto vorrei aver avuto modo di salutarti ! Hai lottato fino all’ultimo secondo contro un male troppo più forte … hai lasciato un enorme vuoto nei cuori di chi ha avuto il piacere di conoscerti ! Ma soprattutto ci hai ricordato quanto la vita deve essere apprezzata in ogni secondo, senza mai dare nulla per scontato, senza sprecarne un solo attimo ! Ora riposa, amica mia, veglia su di noi, guidaci da lassù e rendi più bello il cielo con il tuo sorriso … ! Resterai sempre nei nostri cuori “, scrive un caro amico della ragazza.