Dramma a Capodrise, fratello e sorella muoiono in un incidente: addio a Carlo e Veronica
11 Settembre 2020

Due giovanissimi, fratello e sorella, sono morti nella tarda serata di giovedì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Novara dove erano stati portati con gravissime lesioni subite in un incidente stradale.

Addio a Carlo e Veronica Di Bernardo

Carlo, 19 anni, era alla guida della sua moto e trasportava la sorella Veronica, di 16 anni: alla periferia di Novara, in via per Biandrate, ha tamponato un furgone, la moto e’ rimbalzata sull’altra corsia ed e’ stata investita da un’auto, il cui conducente non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. I fratelli Di Bernardo sono morti poco dopo il ricovero.

Erano entrambi origini di Capodrise, comune in provincia di Caserta. La notizia della prematura scomparsa dei due fratelli ha lasciato tutti attoniti, in tanti conoscevano il padre delle vittime, ex assessore comunale di Capodrise. Molti i messaggi di cordoglio per questa tragedia.