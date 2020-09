0 Facebook Morte Willy, parla la fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: “Anche noi le vittime” Cronaca 10 Settembre 2020 09:37 Di redazione 2'

Silvia Ladaga, fidanzata incinta 28enne di Gabriele Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto sta accadendo e sull’omicidio di Willy Monteiro. Candidata alle regionali e impiegata nella segreteria di Forza Italia di Velletri, aspetta un figlio da uno dei quattro ragazzi fermati per la morte del giovane 21enne.

Chi è la fidanzata di Gabriele Bianchi

La fidanzata di Gabriele Bianchi ha spiegato che in questa situazione anche la sua famiglia è vittima, da quando è morto Willy starebbero ricevendo diverse minacce di morte: “Penso a Willy, che è la prima vittima di questa storia. Ma poi ci siamo noi, che in queste ore stiamo subendo insulti e minacce di morte”.

La Ladaga ha spiegato che non dovrebbe esserci tutto quest’accanimento nei confronti delle famiglie di questi ragazzi e che confida nella giustizia: “La prima vittima è Willy, insieme alla sua famiglia. Poi ci siamo noi, che non c’entriamo nulla con questa storia ma stiamo subendo minacce. Aspetto un bambino, sto per diventare madre e il mio primo pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più. La giustizia farà il suo corso e la verità verrà fuori, ma c’è un fortissimo accanimento nei confronti delle famiglie dei protagonisti di questa storia”.