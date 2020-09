0 Facebook Tragedia a Dugenta, incendio in un appartamento: muore una donna di 59 anni Cronaca 10 Settembre 2020 11:21 Di redazione 2'

Tragedia nella notte in un appartamento a Dugenta, in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni è morta a causa di un incendio che si è propagato all’interno della sua abitazione. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco: la donna è morta di asfissia. Salvi i fratelli della donna, che vivevano con lei.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite intorno alle 4:30 probabilmente a causa di un cortocircuito del frigorifero. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento, Bonea e Telese Terme e i carabinieri di Montesarchio stanno indagando, per ricostruire l’accaduto.

Salvi i tre fratelli della donna e il cane

L’incendio è divampato improvvisamente e in pochissimo le fiamme hanno avvolto l’appartamento. La donna è riuscita a mettere in salvo il fratello cieco, mentre gli altri due fratelli sono riusciti a scappare.Salvo anche il cane di famiglia, che ha trovato riparo sotto un letto ed è stato poi tratto in salvo dai vigili del fuoco. Il corpo della donna è stato invece portato in ospedale dove non è escluso sarà sottoposto a esame autoptico.