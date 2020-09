0 Facebook Decisa la data dei funerali di Willy Monteiro, la famiglia: “Opere di bene al posto dei fiori” News 10 Settembre 2020 16:47 Di redazione 2'

I funerali di Willy Monteiro Duarte si terranno al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano sabato prossimo alle ore 10. Ad ufficializzarlo il sindaco del comune in provincia di Roma, Domenico Alfieri, con un post su Facebook: “Sono uscito in questo momento dalla Questura di Frosinone, dove ho partecipato insieme agli organismi di sicurezza preposti al tavolo tecnico per l’organizzazione delle esequie del nostro concittadino Willy (…)”.

Quando ci saranno i funerali di Willy

Il primo cittadino ha poi illustrato la volontà della famiglia di Willy: “Nel rispetto del volere espresso dalla famiglia di Willy sara’ vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili: la cerimonia sara’ esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune”.

La richiesta della famiglia di Willy per i funerali

Alfieri ha poi ha ricordato “l’invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventu’. Faccio un personale appello a tutte le persone che vorranno essere presenti alla funzione: questo evento impone l’allestimento di una macchina organizzativa complessa, che sappia gestire la massiccia affluenza prevista e al contempo garantire il rispetto di tutti i protocolli e della normativa sanitaria vigente per il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Dobbiamo essere tutti estremamente responsabili. Seguiamo le indicazioni, rispettiamo le distanze, utilizziamo obbligatoriamente la mascherina. Cerchiamo di ottimizzare l’utilizzo delle automobili e muoviamoci per tempo, perche’ l’incuria di pochi puo’ generare problemi di difficile soluzione. Importante: ognuno porti con se’ il proprio documento di identita’. Rendiamo onore al nostro amato Willy con coscienza, riserbo e compostezza, nel momento piu’ difficile di questa immensa tragedia”.