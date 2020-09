0 Facebook Belen Rodriguez litiga con i paparazzi, la show girl urla per strada: “Ve li rovino tutti” Spettacolo 10 Settembre 2020 16:35 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha perso la pazienza con i paparazzi. La show girl argentina esausta dalla pressante attenzione che riceve quotidianamente, avrebbe sbottato mentre era a pochi passi da casa sua.

Cosa è successo a Belen Rodriguez a Milano

Secondo quanto riportato dal sito Wolf Break, Belen era in auto intorno alle 15.45 di mercoledì, quando dopo che il piccolo Santiago era rientrato da scuola accompagnato: “dal fedelissimo Mattia Ferrari, Belen esce di casa alla guida della sua automobile ed è lì che a poche decine di metri dalla sua abitazione incontra un gruppo di fotografi appostati in attesa della sua uscita”.

Litigio tra Belen e i paparazzi

La Rodriguez non ci ha visto più, avrebbe iniziato a discutere con il primo fotografo a cui avrebbe spiegato che perlomeno una volta a settimana vorrebbe essere lasciata in pace. Secondo quanto riportato dal sopracitato sito, avrebbe perso le staffe, minacciando i paparazzi di rovinare tutti i loro servizi. Spesso decide di anticipare le notizie sui suoi profili social, come ha fatto negli ultimi giorni quando ha mostrato prima di ogni tabloid la foto in cui era a cena con Antonio Spinalbese. Non capitano spesso sfuriate di questo tipo, probabilmente Belen questa volta ha perso davvero la pazienza.